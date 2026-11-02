Bucaspor 1928\'i 2-1 yenen Ayvalıkgücü Belediyespor 18 puanla 4\'üncü sıraya yerleşti

Bucaspor 1928'i 2-1 yenen Ayvalıkgücü Belediyespor 18 puanla 4'üncü sıraya yerleştiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Bucaspor 1928'i evinde 2-1 yenen Ayvalıkgücü Belediyespor, 7'nci sıradan 4'üncülüğe yükseldi. 18 puana ulaşan kırmızı-beyazlılar, bu hafta deplasmanda son sıradaki Alanya 1221 ile karşılaşacak.
3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde Bucaspor 1928'i 2-1 yenerek rakibini düşme hattına gönderen Ayvalıkgücü Belediyespor, puan tablosunda 3 basamak birden tırmandı. Üst üste 2 beraberlik aldıktan sonra 3 puanı hanesine yazdıran kırmızı-beyazlılar, 18 puana ulaşıp 7'nci sıradan 4'üncülüğe yükseldi. Oynadığı 9 müsabakada 5 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgi alan Ayvalık temsilcisi, lider Gemlik Sümerbey'le arasındaki 3 puanlık farkı korudu. Ayvalıkgücü Belediyespor bu hafta son sıradaki Alanya 1221 ile deplasmanda karşılaşacak.
Kaynak: DHA
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