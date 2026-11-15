Bucaspor 1928'i deplasmanda 2-1 deviren Karşıyaka 24 puana yükseldi

STAT: Yeni Buca

HAKEMLER: Ertuğrul Kösterelioğlu, Yunus Yalçın, Mehmet Akif Doğrusöz

BUCASPOR 1928: Furkan - Ahmet (Dk. 87 Arda), Muzaffer, Dorukhan, Buğra, Umut, Aybars (Dk. 76 Dora), Yağız, Muammer (Dk. 76 Şehmus), Oğuz, Hasancan (Dk. 57 Berke)

KARŞIYAKA: Burak - Mevlüt (Dk. 76 Ömer Faruk), Ensar, Erol, Gökdeniz, Efe (Dk. 46 Enes), Samet, Mücahit, Erhan, Tuğay (Dk. 37 Emircan), Eren (Dk. 87 Selim)

GOLLER: Dk. 30 Erhan, Dk. 82 Ömer Faruk (Karşıyaka), Dk. 64 (P) Oğuz (Bucaspor)

KIRMIZI KART: Dk. 62 Zafer Uysal (Teknik Direktör) (Karşıyaka)

SARI KARTLAR: Hasancan, Berke (Bucaspor), Samet, Erol (Karşıyaka)

3'üncü Lig 2'nci Grup 12'nci hafta mücadelesinde Karşıyaka, İzmir derbisinde konuk olduğu Bucaspor 1928'i 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla yeşil-kırmızılı takım 5'te 5 yaparak 24 puana ulaştı. Düşme hattındaki sarı-lacivertliler ise 8 puanda kaldı.

2'nci dakikada Karşıyaka atağında ceza sahasında Eren Arda'nın şutunda kaleci Furkan'ın çeldiği topu Tuğay tamamladı, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

21'inci dakikada ev sahibi ekibin sağ çaprazdan kazandığı serbest vuruşta Umut kaleyi düşündü. Meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

30'uncu dakikada Karşıyaka öne geçti. Erhan, Samet'le paslaşıp ceza sahası dışından kalecinin uzanamayacağı köşeye müthiş vurdu: 0-1.

İlk yarı Karşıyaka'nın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

62'nci dakikada Umut ceza sahasında Mevlüt'ün müdahalesiyle yerde kalınca Bucaspor penaltı kazandı. Bu kararın ardından Karşıyaka Teknik Direktörü Zafer Uysal, itirazları nedeniyle kırmızı kart gördü.

64'üncü dakikada penaltı vuruşunu kullanan Oğuz skora denge getirdi: 1-1.

82'nci dakikada sağdan Erhan'ın kullandığı kornerde ön direkte iyi yükselen Ömer Faruk kafayla fileleri sarstı: 1-2.

84'üncü dakikada Dorukhan'ın penaltı noktası üzerinden müsait şutunda Karşıyaka kalecisi Burak topu kornere çeldi.

Karşıyaka maçı 2-1 kazandı.