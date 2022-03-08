Bucaspor 1928 lider Pendikspor'a konuk olacak - Son Dakika
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Bucaspor 1928 lider Pendikspor'a konuk olacak

08.03.2022 11:31
Bucaspor 1928 lider Pendikspor'a konuk olacak

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak evinde Şanlıurfaspor'a 2-1 yenilerek taraftarını üzen Play-Off potasındaki Bucaspor 1928, yarın erteleme karşılaşmasında lider Pendikspor'a konuk olacak.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak evinde Şanlıurfaspor'a 2-1 yenilerek taraftarını üzen Play-Off potasındaki Bucaspor 1928, yarın erteleme karşılaşmasında lider Pendikspor'a konuk olacak. Pendik Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakada Enver Aydın görev yapacak.

İzmir ekibinde son haftalarda beklenmedik puan kayıpları yaşadıklarını ifade eden teknik direktör Cihan Erdil, "Zorlu deplasmana çıkacağız. Pendikspor güçlü bir takım ve lider durumda. İstanbul'dan iyi bir sonuçla dönmek için elimizden gelen mücadeleyi sergileyeceğiz" ifadelerini kullandı.Grupta Bucaspor 39 puanla play-off hattında yer alırken, 2 maçı eksik olmasına rağmen 57 puan toplayan Pendikspor şampiyonluğa koşuyor. Ligde 22'nci hafta maçları daha önce yurdu etkisi altına alan olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenmişti.


YORUMLAR
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Bucaspor 1928 çıkışa geçemedi Bucaspor 1928 çıkışa geçemedi Şanlıurfaspor: 1-2 Şanlıurfaspor: 1-2

Şanlıurfaspor, Pendikspor, Play Off, Bucaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bucaspor 1928 lider Pendikspor'a konuk olacak - Son Dakika


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