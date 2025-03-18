Bucaspor 1928 Play-Off Hattından Uzaklaşıyor

Son iki lig maçında 1 beraberlik 1 mağlubiyet alan Bucaspor 1928'in play-off hattıyla arasındaki puan farkı 7'ye yükseldi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, son haftalarda düşüşe geçti. Arka arkaya iki maçında da puan kaybı yaşan sarı-lacivertliler, bu süreçte Yeni Mersin İdman Yurdu ile golsüz berabere kalırken Karaman Futbol Kulübü'ne de iç sahada 2-0 mağlup oldu. Böylece 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan İzmir ekibi, 39 puanda kaldı ve ligde 8. sıraya kadar geriledi. Durum böyle olunca Bucaspor 1928'in play-off hattıyla arasındaki puan farkı da 7'ye yükseldi. Teknik Direktör Engin Dursun'un da kötü gidişatı sonlandırmak için yoğun bir antrenman programı uyguladığı ifade edildi.

2 maçtır gol atamıyor

Son haftalarda istediği sonuçları alamayan Bucaspor 1928, skor üretmekte de zorlanıyor. Şu ana kadar ligde 30 gol atan İzmir ekibi, son iki maçında ise rakip fileleri havalandırmayı başaramadı. Yeni Mersin İdman Yurdu ile golsüz berabere kalan sarı-lacivertliler, Karaman Futbol Kulübü'ne de iç sahada 2-0 mağlup oldu. Böylece bu maçlarda skor üretemeyen Bucaspor 1928, gole hasret kaldı. Teknik Direktör Engin Dursun ve öğrencilerinin Belediye Derincespor maçıyla birlikte hem çıkışa geçmek istedikleri hem de gol sorununu çözmek istedikleri öğrenildi. - İZMİR