Bucaspor 1928, Play-Off Hedefinde Kritik Puan Kaybı Yaşadı

Spor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Somaspor ile golsüz berabere kalan Bucaspor 1928, Play-Off yolunda kritik 2 puan daha kaybetti. Geçen hafta da Ankara Demirspor ile deplasmanda yenişemeyen sarı-lacivertliler, 4 puan bırakıp 6'ncı sıranın maç fazlasıyla 5 puan gerisine düştü. Üst üste avantajlar kaybeden İzmir ekibi son 8 maçta ise yalnızca bir kez kazanabildi. Bu periyotta bir tek Erbaaspor'u 3-2 yenen Bucaspor 1928, Vanspor, Elazığspor, 68 Aksaray Belediyespor, Arnavutköy Belediyespor'a mağlup olup, Menemen FK, Ankara Demirspor ve Somaspor'la berabere kaldı.