Bucaspor 1928 seri istiyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda oynadığı 2 maçı da kazanıp evindeki 2 müsabakada 4 puan kaybeden Bucaspor 1928, cumartesi akşamı oynayacağı Kırşehir Belediyespor karşılaşmasına odaklandı. Bu sezon hem ilk kez evinde kazanmak hem de seri galibiyetler elde etmek isteyen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Tolga Doğantez, "Uşakspor deplasmanında aldığımız 3 puan bize çok büyük moral verdi. Taraftarımızın önünde de kazanıp yolumuza emin adımlarla devam etmek istiyoruz. İç sahada kaybetmeye tahammülümüz yok" diye konuştu.