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Bucaspor 1928, 10 maçta kalesini gole kapatmayı başardı - Son Dakika
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Bucaspor 1928, 10 maçta kalesini gole kapatmayı başardı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bucaspor 1928, ilk devre boyunca oynadığı 18 maçın 10'unda kalesini gole kapatmayı başardı. Bu performansıyla dikkatleri üzerine çeken takım, ligde üçüncü sıraya yerleşti ve play-off hattında yer aldı. Bucaspor 1928, bu maçlarda 8 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederken rakip filelere 15 gol attı. Sol bek oyuncusu Enes Alıç'ın ayrılmasının ardından takımın yeni bir sol bek transferi yapacağı belirtildi.

Bucaspor 1928, 10 maçta kalesini gole kapatmayı başardı
03.01.2024 - 13:46,  Güncelleme: 13:48
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Bucaspor 1928, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ilk devre itibariyle oynadığı 18 maçın 10'unda kalesini gole kapatmayı başardı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, ligin ilk yarısında gösterdiği savunma performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 18 maçlık periyotta 37 puan toplayan sarı-lacivertliler, ligde üçüncü sıraya yerleşti ve devre arasını play-off hattında tamamladı. Bu süreçte kalesine adeta duvar ören İzmir ekibi, 10 maçta kalesini gole kapatmayı başardı. Böylece Bucaspor 1928, bu alanda TFF 2. Lig'in en iyi takımlardan birisi olmayı başardı. Bucaspor 1928, bu maçlarda 8 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederken rakip filelere ise 15 gol kaydetti.

Enes Alıç, Iğdır FK'ya gitti

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor 1928'de sezon sonuna kadar alacaklarının ödenmesine rağmen sözleşmesini tek taraflı fesheden Enes Alıç, sarı-lacivertli kulüpten ayrılmıştı. Bu ayrılık sonrası kısa bir süre boşta kalan 24 yaşındaki sol bek oyuncusu, Iğdır FK'ya transfer oldu. Sarı-lacivertli kulüpte Enes Alıç'tan sonra boşalan sol bek pozisyonu için transfer arayışına girdiği öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA
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