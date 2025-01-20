Bucaspor 1928, Uzatma Dakikalarında Kazanarak Rahatladı - Son Dakika
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Bucaspor 1928, Uzatma Dakikalarında Kazanarak Rahatladı

Bucaspor 1928, Uzatma Dakikalarında Kazanarak Rahatladı

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Bucaspor 1928, evinde Erbaaspor'u 3-2 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Yeni teknik direktör Tuna Üzümcü yönetimindeki ilk maçında son dakikada gelen golle 5 haftalık hasrete son veren Bucaspor, puanını 27'ye çıkararak Play-Off hattını takip etmeye devam etti.

20.01.2025 11:10  Güncelleme: 11:11
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2'NCİ Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, evinde Erbaaspor'u uzatma dakikalarında attığı golle 3-2 yenerek rahat bir nefes aldı. Yeni teknik direktörü Tuna Üzümcü yönetiminde ilk maçına çıkan sarı-lacivertliler kritik galibiyetle 5 maç sonra kazanmasını bildi. Takımın yıldızı Yasin Öztekin'in golüyle sonuca giden Bucaspor 1928, 27 puana yükselip Play-Off hattını 5 puan geriden takibini sürdürdü. İlk maçında galibiyet yaşayan Tuna Üzümcü, 90 dakika bitiminde 3 puan sevincini taraftarlarla birlikte kutladı. Çok değerli bir galibiyet aldıklarını belirten Üzümcü, "80'inci dakikaya kadar 2-1 yeniktik. Ancak oyuncularımız inançlarını hiç kaybetmedi. Maç bitene kadar mücadelemizi ortaya koyduk. Tüm emeği geçenleri kutluyorum" dedi.

Bucaspor 1928 bu hafta deplasmanda Ankara Demirspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Kaynak: DHA

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