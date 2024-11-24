Bucaspor 1928, Vanspor'a 4-2 Yenildi - Son Dakika
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Spor

Bucaspor 1928, Vanspor'a 4-2 Yenildi

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Bucaspor 1928, evinde Vanspor'a 4-2 mağlup olarak şampiyonluk yolunda kritik bir yara aldı. Bu sezon sahasındaki ilk yenilgisini yaşayan sarı-lacivertliler, zirvenin 5 puan gerisine düştü.

24.11.2024 12:08
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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Bucaspor 1928, evinde Vanspor'a 4-2 yenilip sert fren yaptı. Zirve yolunda kritik 3 puanı bırakan sarı-lacivertliler bu sezon sahasındaki ilk yenilgisini de almış oldu. Vanspor maçına kadar Yeni Buca Stadı'nda 6 maça çıkıp 5 galibiyet ve 1 beraberlik alan Bucaspor 1928 bu kez avantajını kullanamadı. Toplamda 2'nci mağlubiyetini yaşayan Bucaspor 1928, zirvenin 5 puan gerisine düştü.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Bucaspor 1928, Vanspor'a 4-2 Yenildi - Son Dakika

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