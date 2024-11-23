Bucaspor 1928, Vanspor'a Yenilerek Zirve Yarışında Büyük Darbe Aldı

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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, Vanspor'a evinde 4-2 yenildi. Bucaspor 1928 maçın 2'nci dakikasında Yasin Öztekin'in attığı golle 1-0 öne geçti. Vanspor, 26'ncı dakikada Eyüp'le beraberliği yakaladı. Konuk takım 31'inci dakikada Fuat ile öne geçti: 2-1. Hasan maçın 45'inci dakikasında Vanspor'u 3-1 öne geçirdi. Bucaspor 1928, Nizamettin'in 57'nci dakikada attığı golle farkı bire indirdi: 3-2. Vanspor, 89'uncu dakikada bu kez Harun'la golü bulup galibiyeti perçinlendi. Bu sonuçla Bucaspor 1928 26 puanda kalıp zirve yarışında yara aldı. Vanspor ise bu galibiyetin ardından 21 puana yükseldi.