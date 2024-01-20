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Bucaspor 1928, Yeni Mersin İdman Yurdu maçına hazırlanıyor - Son Dakika
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Bucaspor 1928, Yeni Mersin İdman Yurdu maçına hazırlanıyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta Vanspor'a yenilen Bucaspor 1928, Yeni Mersin İdman Yurdu ile karşılaşacak. Teknik direktör Cüneyt Dumlupınar, takımının galibiyet için sahaya çıkacağını belirtti.

Bucaspor 1928, Yeni Mersin İdman Yurdu maçına hazırlanıyor
20.01.2024 - 10:26,  Güncelleme: 10:28
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Vanspor'a 1-0 yenilerek 17 maç sonra kaybeden Bucaspor 1928, yarın 21'inci hafta karşılaşmasında evinde Yeni Mersin İdman Yurdu ile oynayacak. Yeni Buca Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak karşılaşmada Süleyman Soyutürk görev alacak.

Bucaspor 1928'in teknik direktörü Cüneyt Dumlupınar 3 puanı alan tarafın kendileri olacağını belirterek, "Devre arasında birçok oyuncumuzla yolları ayırdık. Ancak mazeret üretmeden, sahaya çıkıp işimizi yapacağız. Zirve yolunda kayıp yaşamak istemiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA
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