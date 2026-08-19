Bucaspor 1928 Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Yeni sezonda TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele edecek Bucaspor 1928, Kaynaklar'daki tesislerinde gerçekleştirdiği antrenmanların yanı sıra oynadığı hazırlık maçlarıyla yeni sezona hazırlanıyor.

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Transfer yasağı nedeniyle kadrosuna takviye yapamayan sarı-lacivertliler, yeni sezon öncesinde altyapısından yetişen genç oyunculara yöneldi. Geçtiğimiz sezon forma giyen bazı genç futbolcuların takımdan ayrılmasına rağmen Bucaspor 1928, bünyesindeki genç isimlerle çalışmalarına devam ediyor. İzmir ekibi, hazırlık döneminde Süper Lig temsilcisi Göztepe'nin U19 takımı ile 3. Lig ekiplerinden Söke 1970 karşısında iki hazırlık maçına çıktı.

Bucaspor 1928, Ali Artuner Stadı'nda Göztepe U19 takımıyla 30'ar dakikalık 4 devre üzerinden oynanan hazırlık maçında karşılaştı ve sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldığı öğrenildi. İzmir ekibi, son olarak da 3. Lig 2. Grup'ta aynı grupta yer alacağı Aydın temsilcisi Söke 1970 ile kozlarını paylaştı. Altınordu'nun Selçuk'ta bulunan İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi Bucaspor 1928, 2-0'lık skorla kazandı. Sarı-lacivertlilerin gollerini Muammer Uslu ve Oğuz Taylan Caner kaydetti.

İzmir'de kamp çalışmalarını sürdüren Bucaspor 1928'in genç oyuncuları, son oynadıkları hazırlık maçlarında ortaya koydukları performansla yeni sezon öncesinde umut verdi.