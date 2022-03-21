Bucaspor 1928 yine frene bastı - Son Dakika
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Bucaspor 1928 yine frene bastı

21.03.2022 11:35
Bucaspor 1928 yine frene bastı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Kırklarelispor'a 2-0 yenilen Bucaspor 1928, Play-Off yarışında yara aldı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Kırklarelispor'a 2-0 yenilen Bucaspor 1928, Play-Off yarışında yara aldı. Rakiplerinin kazandığı haftayı puansız tamamlayan sarı-lacivertlilerin 6'ncı Teco Karacabey Belediyespor'la arasında 2 puan fark kaldı. Teknik direktör Cihan Erdil, pozisyonları değerlendiremediklerini belirterek, "Biz lig sonunda Play-Off'lara katılacağız, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Kendimize ve oyuncu grubuna güveniyorum. Eksiklerimizin de farkındayız. Haftaya oynayacağımız Pazarspor maçını kazanarak tekrar yükselişe geçmek istiyoruz" dedi.


- İzmir
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Kaynak: DHA

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