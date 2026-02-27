Bucaspor 1928 Zorlu Deplasmana Çıkıyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak evinde Kepezspor'a 1-0 kaybedip 13 puanla son sırada yer alan Bucaspor 1928 yarın deplasmanda play-off hattında yer alan İnegölspor'la karşı karşıya gelecek. İnegöl İlçe Stadı'nda oynanacak müsabakanın başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak. Bucaspor 1928'de geçen hafta göreve başlayan teknik direktör Özcan Sert zorlu bir deplasman maçına çıkacaklarını belirterek, "Sonuna kadar mücadele edeceğiz. İnegöl'den istediğimiz sonucu alacağımıza olan inancım tam" dedi.