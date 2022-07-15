TFF 2'nci Lig temsilcisi Bucaspor 1928'de sol bek Ahmet Aktaş 'la yollar ayrıldı. Sarı-lacivertli kulüpten 29 yaşındaki savunmacıyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Ahmet Aktaş ile kulübümüz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Bucaspor'da Ahmet Aktaş ayrıldı - Son Dakika

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