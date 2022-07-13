Bucaspor'da Osman yuvadan uçtu - Son Dakika
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Bucaspor'da Osman yuvadan uçtu

13.07.2022 10:28
Bucaspor'da Osman yuvadan uçtu

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Bucaspor 1928'de geçen sezon forma giyen Osman Işıklı, sarı-lacivertli kulüpten ayrıldı.

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Bucaspor 1928'de geçen sezon forma giyen Osman Işıklı, sarı-lacivertli kulüpten ayrıldı. Nisan ayında kadro dışı kalan 26 yaşındaki ön libero, Batman Petrolspor'la sözleşme imzaladı. 2019 yılından bu yana İzmir ekibinde görev yapan Osman, geçen sezon ligde 26 karşılaşmada görev yaptı. Bucaspor 1928, geçtiğimiz günlerde Murat Demir ve Gökhan Köseoğlu ile de yollarını ayırmıştı. Sarı-lacivertliler dış transferde şimdiye kadar Erhan Şentürk ve Furkan Çil'le el sıkıştı.


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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Bucaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bucaspor'da Osman yuvadan uçtu - Son Dakika

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