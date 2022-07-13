TFF 2'nci Lig ekiplerinden Bucaspor 1928'de geçen sezon forma giyen Osman Işıklı, sarı-lacivertli kulüpten ayrıldı. Nisan ayında kadro dışı kalan 26 yaşındaki ön libero, Batman Petrolspor 'la sözleşme imzaladı. 2019 yılından bu yana İzmir ekibinde görev yapan Osman, geçen sezon ligde 26 karşılaşmada görev yaptı. Bucaspor 1928, geçtiğimiz günlerde Murat Demir ve Gökhan Köseoğlu ile de yollarını ayırmıştı. Sarı-lacivertliler dış transferde şimdiye kadar Erhan Şentürk ve Furkan Çil'le el sıkıştı.

Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Bucaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Bucaspor'da Osman yuvadan uçtu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.