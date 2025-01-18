Bucks ve Lakers'tan Galibiyetler - Son Dakika
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Bucks ve Lakers'tan Galibiyetler

Bucks, Raptors'ı 130-112 yenerken, Lakers da Nets'i 102-101 mağlup etti. Reaves kariyer rekoru kırdı.

18.01.2025 10:47
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks, Toronto Raptors'ı 130-112 yenerek üst üste 3. galibiyetini aldı.

NBA'de 9 maç yapıldı. Doğu Konferansı'nda Bucks, konuk ettiği Raptors'ı 18 sayı farkla yendi.

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo, 35 sayı ve 13 ribaunt üreterek üst üste 12. double-double'ını yaptı. Damian Lillard ise galibiyete 26 sayıyla katkı verdi.

Raptors'ta RJ Barrett'ın 21 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

Reaves'ten 38 sayıyla kariyer rekoru

Los Angeles Lakers, konuk ettiği Brooklyn Nets'i 102-101 yenmeyi başardı ve üst üste 2. galibiyetini elde etti.

Lakers'ta Austin Reaves, 38 sayıyla kariyer rekoruna imza atarken, LeBron James ise 29 sayı üretti.

Nets'te D'Angelo Russell, 19 sayı kaydetti.

Sonuçlar

Boston Celtics- Orlando Magic: 121-94

New York Knicks- Minnesota Timberwolves: 99-116

Chicago Bulls- Charlotte Hornets: 123-125

Miami Heat- Denver Nuggets: 113-133

Milwaukee Bucks-Toronto Raptors: 130-112

New Orleans Pelicans- Utah Jazz: 136-123

Dallas Mavericks- Oklahoma City Thunder: 106-98

San Antonio Spurs- Memphis Grizzlies: 112-140

Los Angeles Lakers-Brooklyn Nets: 102-101

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Bucks ve Lakers'tan Galibiyetler - Son Dakika

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