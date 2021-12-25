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Buffon'dan çok konuşulacak Ronaldo itirafı: DNA'mızı bozdu! - Son Dakika

Buffon'dan çok konuşulacak Ronaldo itirafı: DNA'mızı bozdu!

25.12.2021 12:07

43 yaşındaki kaleci Buffon, sezon başında Juventus'tan ayrılan Cristiano Ronaldo hakkında çarpıcı yorumlarda bulundu. Buffon, Juventus kulübünün DNA'sının Ronaldo transferiyle bozulduğunu iddia etti.

Parma'da forma giyen 43 yaşındaki kaleci Gianluigi Buffon, Juventus hakkındaki değerlendirmesinde Ronaldo için sert sözler kullandı. Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid maçında Ronaldo'dan şık gol yedikten sonra Portekizli starla oynamak istediğini ifade eden Buffon, yollar ayrıldıktan sonra çok başka konuştu.

Buffon'dan çok konuşulacak Ronaldo itirafı! Yüzüne başka arkasından başka

"DNA'SINI KAYBETTİ"

Buffon, Ronaldo transferinin kulübün dengesini bozduğunu itiraf etti. Fotomaç'ta, Buffon'un İtalyan basınına verdiği röportajdaki çarpıcı ifadeler yer aldı. Buffon, "Ronaldo ile iki yıl oynadım. Onunla çok iyi anlaştım. Ama onun gelişiyle Juventus'un DNA'sını kaybettiğini düşünüyorum" sözlerini sarf etti. Ronaldo'nun nasıl bir yanıt vereceği merak konusu oldu.

Buffon'dan çok konuşulacak Ronaldo itirafı! Yüzüne başka arkasından başka
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Şampiyonlar Ligi, Juventus, Buffon, Dna, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Buffon'dan çok konuşulacak Ronaldo itirafı: DNA'mızı bozdu! - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Buffon'dan çok konuşulacak Ronaldo itirafı: DNA'mızı bozdu! - Son Dakika
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