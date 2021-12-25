Buffon'dan çok konuşulacak Ronaldo itirafı: DNA'mızı bozdu!

Parma'da forma giyen 43 yaşındaki kaleci Gianluigi Buffon, Juventus hakkındaki değerlendirmesinde Ronaldo için sert sözler kullandı. Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid maçında Ronaldo'dan şık gol yedikten sonra Portekizli starla oynamak istediğini ifade eden Buffon, yollar ayrıldıktan sonra çok başka konuştu.
Buffon, Ronaldo transferinin kulübün dengesini bozduğunu itiraf etti. Fotomaç'ta, Buffon'un İtalyan basınına verdiği röportajdaki çarpıcı ifadeler yer aldı. Buffon, "Ronaldo ile iki yıl oynadım. Onunla çok iyi anlaştım. Ama onun gelişiyle Juventus'un DNA'sını kaybettiğini düşünüyorum" sözlerini sarf etti. Ronaldo'nun nasıl bir yanıt vereceği merak konusu oldu.
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