Buğra Ünal, Paris 2024'e kota alma sürecinde sakatlandı - Son Dakika
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Spor

Buğra Ünal, Paris 2024'e kota alma sürecinde sakatlandı

Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil edecek ilk erkek modern pentatloncu Buğra Ünal, Paris 2024'e kota alma sürecinde attan düşerek kürek kemiklerini kırdığını ve ameliyatlar sonucunda vücuduna iki platin takıldığını söyledi. Ünal, hedefinin madalya olduğunu belirtti.

28.07.2024 11:24
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Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil edecek ilk erkek modern pentatloncu Buğra Ünal, Paris 2024'e kota alma sürecinde attan düşerek kürek kemiklerini kırdığını ve Ocak ayında geçirdiği ameliyatlar sonucunda vücuduna iki platin takıldığını söyledi.

Modern pentatlonu branşını eskrim, yüzme, atıcılık, binicilik ve koşu dallarındaki antrenmanlarıyla Paris 2024 öncesi Erzurum'da yoğun çalışan Buğra Ünal, bu dalda olimpiyatlara katılacak ilk Türk erkek sporcu olmanın heyecanını yaşıyor.

Oyunlar öncesi yoğun tempoyla çalışan milli pentatlet, Paris 2024'te "adım adım" ilerleyip madalyaya uzanmayı hedefliyor.

Milli sporcu Buğra Ünal, kota mücadelesi, yaşadığı önemli sakatlık ve tedavi süreci ile Paris 2024 heyecanını AA muhabirine anlattı.

"İlk olmak çok güzel"

Müsabakalardan puan toplayarak olimpiyatlara kota aldığını anlatan Buğra, "Hedef yarışlarımızı belirledikten sonra kendimize program çizdik. Bunun sonucunda da Allah'a şükür kotayı aldık." ifadelerini kullandı.

Modern pentatlonda olimpiyatlara katılan ilk Türk erkek sporcu olmanın mutluluğunu yaşadığını aktaran Buğra, "İlk olmak çok güzel. Ülkemin bayrağını taşımak, orada ilk defa Türk bayrağıyla modern pentatlon arenasında yarışmak çok başka. Bu duygular insanı mutlu ediyor. Hele ki bayrak altında savaşıp bunu başarmak çok güzel. İlk olarak finale kalmak, ilk 18 sporcu arasına girmek, sonrasında da madalyayı kovalamak istiyorum." diye konuştu.

Dünyanın en iyi 36 pentatleti

Olimpiyatlara katılmak için bu dalda dünyanın en iyi sporcularıyla mücadele ettiğini dile getiren Ünal, bunun sonucunda 36 sporcu arasına girdiğini ifade etti.

Modern pentatlon branşında oyunlara dünyanın en iyi 36 atletinin geldiğine dikkati çeken Buğra, şöyle devam etti:

"Bunu başardık. Bundan sonra da birçok etmen var. O gün ayakta olup direnç gösterebilen kişi madalyayı alacak. İnşallah onlardan biri biz oluruz. İlk erkek sporcu olmak, ülkemin bayrağını ilk defa bu arenada dalgalandırmak benim için çok özel. Ülkem adına orada yarışmak, temsil etmek bunlar çok güzel duygular. Aslında insanın bunları tarif etmesi zor çünkü bunun için çok büyük bir savaş verdik."

Kota alma sürecinde attan düşerek kürek kemiklerini kırdığını ve Ocak ayında iki ameliyat geçirdiğini ifade eden Buğra, "İki platin takıldı. Oradan kalkıp buralara gelmek, bunun tarifi çok zor. Bu süreçte hem rakiplerle hem de kendimle savaşıyordum." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

Ameliyat, Türkiye, Paris, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Buğra Ünal, Paris 2024'e kota alma sürecinde sakatlandı - Son Dakika

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