Üye Girişi
Bugün oynanacak Beşiktaş-Altay maçının ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika

Bugün oynanacak Beşiktaş-Altay maçının ilk 11'ler belli oldu

19.02.2022 18:22
Bugün oynanacak Beşiktaş-Altay maçının ilk 11'ler belli oldu

Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak Beşiktaş - Altay karşılaşmasını hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Galibiyete hasret siyah-beyazlılar, İzmir ekibi karşısında mutlak galibiyet istiyor.

Beşiktaş ile Altay, Süper Lig'in 26. haftasında Vodafone Park'ta karşılaşıyor. 38 puanla 8. sırada yer alan siyah-beyazlılar, 22 puanla 19. sırada bulunan İzmir ekibi karşısında galibiyeti hedefliyor.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Rıdvan Yılmaz, Valentin Rosier, Oğuzhan Özyakup, Georges Kevin-N'Koudou, Miralem Pjanic, Cyle Larin ve kart cezalısı Batshuayi kadroya alınmadı. Altay'da cezalı stoper Murat Akça ile sakatlığı bulunan Thiam bu karşılaşmada yer alamayacak. İzmir temsilcisinde Marco Paixao, Mateusz Lis, Mohammed Naderi, Andre Poko, Leandro Kappel, Martin Rodriguez ve Thaciano ise sarı kart sınırında bulunuyor.

İŞTE İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Kerem, Welinton, Vida, Umut, Necip, Josef, Ghezzal, Teixeira, Kenan, Güven.

Altay: Lis, Cebrail, Pinares, Deniz, İbrahim, Kazımcan, Kappel, Björkander, Özgür, Thaciano, Zeki.

YORUMLAR
500
Bugün oynanacak Beşiktaş-Altay maçının ilk 11'ler belli oldu Bugün oynanacak Beşiktaş-Altay maçının ilk 11'ler belli oldu Beşiktaş Altay maçının VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu Beşiktaş Altay maçının VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu Altay, Beşiktaş karşısında puan arayacak Altay, Beşiktaş karşısında puan arayacak

Vodafone Park, Beşiktaş, İzmir, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bugün oynanacak Beşiktaş-Altay maçının ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
18:20 Kayserispor 3 maçlık yenilmezlik serisini koruyor! Giresunspor ise 17. sırada
18:04 Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky'den NATO'ya çağrı: Dürüst olun
17:57 Fotoğrafı sembol oldu! Gözaltına alınan Migros işçisinin ilk sözleri yürek parçaladı
17:33 105 gündür gol atamadı! Galatasaray'ın doğru karar verdiği ortaya çıktı
17:29 Babasını aracının içinde ölü buldu! Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
17:01 Yalçın Ayhan'ın sözleri taraftarı küplere bindirdi: Sarı kırmızılı ekibin küme düşüyor olması beni derinden yaralıyor
16:58 257 çalışanını işten çıkardı! Boykot sesleri yükseldi! Sosyal medya ayağa kalktı
12:07 Zincirleme istismara 168 yıl hapis istemi! 8 öğrencisini istismar etmiş, "ben yapmadım" demişti!
14:23 Prof. Dr. Cenk Yaltırak'tan korkutan deprem uyarısı: Aklı olan Marmara'yı, evini bıraksın kaçsın
16:23 Düğüne katılacak davetlilere "Göğüs dekolteli elbise giymeyin" diyen gelinin kural listesi tartışma yarattı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2022 18:27:12. #1.12#
SON DAKİKA: Bugün oynanacak Beşiktaş-Altay maçının ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement