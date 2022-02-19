Bugün oynanacak Beşiktaş-Altay maçının ilk 11'ler belli oldu

Beşiktaş ile Altay, Süper Lig'in 26. haftasında Vodafone Park'ta karşılaşıyor. 38 puanla 8. sırada yer alan siyah-beyazlılar, 22 puanla 19. sırada bulunan İzmir ekibi karşısında galibiyeti hedefliyor.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Rıdvan Yılmaz, Valentin Rosier, Oğuzhan Özyakup, Georges Kevin-N'Koudou, Miralem Pjanic, Cyle Larin ve kart cezalısı Batshuayi kadroya alınmadı. Altay'da cezalı stoper Murat Akça ile sakatlığı bulunan Thiam bu karşılaşmada yer alamayacak. İzmir temsilcisinde Marco Paixao, Mateusz Lis, Mohammed Naderi, Andre Poko, Leandro Kappel, Martin Rodriguez ve Thaciano ise sarı kart sınırında bulunuyor.

İŞTE İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Kerem, Welinton, Vida, Umut, Necip, Josef, Ghezzal, Teixeira, Kenan, Güven.

Altay: Lis, Cebrail, Pinares, Deniz, İbrahim, Kazımcan, Kappel, Björkander, Özgür, Thaciano, Zeki.