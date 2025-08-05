Buharkent\'e Yeni Sentetik Futbol Sahası Kazandırılıyor

Aydın'ın Buharkent ilçesinde 8 mahalleye kazandırılan halı sahaların ardından Savcıllı Mahallesi de modern sentetik futbol sahasına kavuşuyor. Belediye Başkanı Mehmet Erol, yapılacak 800 metrekarelik halı saha tesisinin Eylül ayında hizmete açılacağını duyurdu.

Buharkent Belediyesi, gençlerin spor yapabileceği alanları artırmak amacıyla yeni halı sahalar kazandırmaya, mahallelerde spor altyapısını güçlendirmeye devam ediyor. Daha önce Menderes, Kamilpaşa, Kızıldere, Savcıllı, Feslek-Gelenbe, Ortakçı, Meryemoğlu ve Yukarı Savcıllı mahallelerine kazandırılan halı sahaların ardından şimdi de Savcıllı Mahallesi'ne yeni bir sentetik futbol sahası yapılıyor. Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, 8 Temmuz 2025 tarihinde ihalesi yapılan ve 800 metrekarelik inşaat alanına sahip olacak halı sahanın Eylül ayında hizmete açılmasının planlandığını duyurdu. Başkan Erol, sporun ve gençliğin desteklenmesi adına mahallelerde bu tür yatırımları önemsediklerini belirterek, "Ağustos ayında satın aldığımız Savcıllı Mahallesi 1873 parselde bulunan bin 919 metrekarelik alana, gençlerimizin talebi üzerine modern bir halı saha inşa edeceğiz. Söz verdiğimiz gibi Menderes, Kamilpaşa, Kızıldere, Savcıllı, Feslek-Gelenbe, Ortakçı, Meryemoğlu ve Yukarı Savcıllı mahallelerimizin ardından Savcıllı Mahallemize de halı saha kazandırıyoruz. 8 Temmuz 2025 tarihinde ihalesi yapılan 800 metrekare inşaat alanına sahip sentetik futbol sahamızı inşallah Eylül ayında hizmete açacağız" dedi. - AYDIN