Buharkent\'te \'Kentin Çocukları Basketbol Turnuvası\' Heyecanı

Aydın'ın Buharkent ilçesinde düzenlenen 'Kentin Çocukları Basketbol Turnuvası'nda bir araya gelen minikler, şampiyonluk için ter döktü.

Buharkent Belediyesi koordinesinde bu yıl 18.'si düzenlenecek olan Geleneksel Taze İncir Festivali için geri sayım başladı. Festival kapsamında hazırlanan etkinlik ve turnuvalar da başvuruların tamamlanmasının ardından başlarken, çocukların sporla iç içe büyümesi amacıyla gerçekleştirilen 'Kentin Çocukları' basketbol turnuvasında ilk düdük çaldı. 3 Ağustos'a kadar sürecek olan basketbol turnuvası, küçük yaş grupları arasında düzenlenecek. Kıyasıya mücadelenin yer aldığı turnuvada bir araya gelen minikler de şampiyonluk için ter döktü.

Turnuvada mücadelen eden miniklerin heyecanına ortak olan Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol ise turnuvaya katılan tüm çocuklara teşekkür ederek "18. Taze İncir Festivalimiz kapsamında çocuklarımız için düzenlediğimiz Kentin Çocukları turnuvalarının basketbol branşında küçük yaş gruplarının heyecan dolu maçlarını izledik. Sahada gösterdikleri azim, mücadele ve sportmenlikle hepimize umut veren evlatlarımızı gönülden kutluyorum" dedi. - AYDIN