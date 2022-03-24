Bukayo Saka koronavirüse yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bukayo Saka koronavirüse yakalandı

24.03.2022 20:53
Bukayo Saka koronavirüse yakalandı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Bukayo Saka'nın, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı duyuruldu.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Bukayo Saka'nın, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı duyuruldu.

İngiltere Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, milli takım kampında test sonucu pozitif çıkan 20 yaşındaki futbolcunun kadrodan çıkarıldığı ve evinde karantinaya gireceği belirtildi.

İngiltere Milli Takımı'nda Saka'nın yerine kadroya başka oyuncu dahil edilmeyecek. İngiltere, dostluk maçlarında 26 Mart Cumartesi günü İsviçre ve 29 Mart Salı günü Fildişi Sahili'ni konuk edecek.

YORUMLAR
500
İngiltere Başbakanı Johnson: 'Türkiye'nin şu anda (Ukrayna'ya destek noktasında) yaptığı en önemli katkılardan biri bence çok değerli olduğunu... İngiltere Başbakanı Johnson: 'Türkiye'nin şu anda (Ukrayna'ya destek noktasında) yaptığı en önemli katkılardan biri bence çok değerli olduğunu... İngiltere Başbakanı Boris Johnson NATO ve G7 toplantılarının ardından yaptığı açıklamada, 'İngiltere, Ukrayna'nın silahlı kuvvetleri için 6 bin füze... İngiltere Başbakanı Boris Johnson NATO ve G7 toplantılarının ardından yaptığı açıklamada, 'İngiltere, Ukrayna'nın silahlı kuvvetleri için 6 bin füze...

Milli Takım, Arsenal FC, England, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Bukayo Saka koronavirüse yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
20:32 Fransız basını açıkladı! İste Kerem Aktürkoğlu'nun bilinmeyen hikayesi
20:04 NATO Liderler Zirvesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
19:59 Rus istihbaratından gündem olacak iddia: Federal Güvenlik Servisi darbe hazırlığında
19:28 Takımda yeni düzenleme! Fenerbahçe'de 2 futbolcu daha kadro dışı kalıyor
19:25 Adliye çıkışı yaşanan silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı
19:23 Ekrem İmamoğlu'nun Olimpiyat mesajı: İstanbul'da yapılması için İsviçre'nin Lozan kentindeyiz
18:55 Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü bugün İstanbul'da olacak! İşte deneyimli ismin geliş saati
18:51 HDP'li Semra Güzel hakkında yakalama kararı çıkarıldı
18:48 Ukrayna'daki yarı çıplak işkence görüntüleri büyük ses getirdi! Aralarında çok sayıda kadın ve çocuk var
18:24 Cinayetten tutuklu yargılanan eski futbolcu Sezer Öztürk savunmasında "Maktul kendi ölümüne neden oldu" dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 20:59:30. #1.13#
SON DAKİKA: Bukayo Saka koronavirüse yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement