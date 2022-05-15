Buket Akyıldız, 19. Okul Sporları Yaz Oyunları'nda mücadele edecek - Son Dakika
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Buket Akyıldız, 19. Okul Sporları Yaz Oyunları'nda mücadele edecek

15.05.2022 12:16
Buket Akyıldız, 19. Okul Sporları Yaz Oyunları'nda mücadele edecek

Güreşçi Buket Akyıldız, Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından Fransa'da düzenlenecek 19. Gymnasiade (okul sporları) Yaz Oyunları'nda kızlar 46 kiloda mücadele edecek.

Güreşçi Buket Akyıldız, Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından Fransa'da düzenlenecek 19. Gymnasiade (okul sporları) Yaz Oyunları'nda kızlar 46 kiloda mücadele edecek.

Türkiye'nin 30 güreşçi ile yer alacağı organizasyonda İzmir İdmanyurdu Spor Kulübü sporcusu Buket Akyıldız da 46 kiloda madalya mücadelesine çıkacak.

20 Mayıs'ta mindere çıkacak Şehit Erkan Özcan Anadolu Lisesi öğrencisi Buket Akyıldız, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediğini kaydetti.

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Türkiye, Fransa, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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