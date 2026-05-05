Buldan Stadı Yenileniyor

Buldan İlçe Şehir Stadı'nda başlatılan yenileme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bir süre önce çim zemin yerine sentetik çim uygulaması yapılan sahada, tel örgüler ve tribünler de modernize edildi. Yenileme sürecinin son aşamasında ise mevcut soyunma odalarının yıkımına başlandı. Edinilen bilgilere göre, yıkılan alanlara yeni proje kapsamında modern soyunma odaları, hakem odaları ve tuvaletler inşa edilecek. Stadın daha modern ve kullanışlı bir yapıya kavuşması için yürütülen çalışmaların 2026-2027 futbol sezonuna yetiştirilmesinin planlandığını öğrenildi. - DENİZLİ