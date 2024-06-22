Buldanlı Fenerbahçeliler Derneği Hizmete Açıldı - Son Dakika
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Spor

Buldanlı Fenerbahçeliler Derneği Hizmete Açıldı

Buldanlı Fenerbahçeliler Derneği Hizmete Açıldı

Buldanlı Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Hulusi Belgü tarafından hizmete açılan Buldanlı Fenerbahçeliler Derneği'nin açılışına, Buldanlı Hulusi Belgü, Belediye Başkanı Mehmet Ali Orpak ile dernek yönetim kurulu üyeleri, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve Fenerbahçe taraftarları katıldı.

22.06.2024 10:18  Güncelleme: 10:19
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Buldanlı Fenerbahçeliler Derneği (FenerBulldan), Buldanlı Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Hulusi Belgü tarafından hizmete açıldı.

Buldan Yukarı Çarşı eski Hükümet Konağı yanında hizmete giren FenerBulldan dernek binası açılışına, Buldanlı Hulusi Belgü, Belediye Başkanı Mehmet Ali Orpak ile dernek yönetim kurulu üyeleri, sivil toplum örgütleri temsilcileri ile Fenerbahçe taraftarları katıldı.

Açılışta kendisinin Buldanlı olduğunu vurgulayan Hulusi Belgü "Atalarımın topraklarında olmaktan büyük onur duyuyorum. Her gittiğim yerde Buldanlı olduğumu ifade ediyorum. Bugünde sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyum. Fenerbahçe'mize çok yakışan bir dernek binası olmuş. Camiamıza, Buldan'ımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Dernek açılışının ardından yapılan genel kuruldaki seçime tek aday olarak giren İrfan Tengiz, FenerBulldan Başkanı oldu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Buldanlı Fenerbahçeliler Derneği Hizmete Açıldı - Son Dakika

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