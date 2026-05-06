Bülent Karslıoğlu Endonezya'da Şampiyonluk Yaşadı

06.05.2026 02:37
Türk antrenör Bülent Karslıoğlu, Pertamina Enduro'yu Endonezya Proliga'da üst üste ikinci kez şampiyon yaptı.

Türk antrenör Bülent Karslıoğlu, Endonezya'nın Pertamina Enduro Kadın Voleybol Takımı'nı ligde şampiyonluğa taşıdı.

Endonezya Proliga final serisinde Gresik Phonska Plus'ı ilk maçta 3-1 yenen Karslıoğlu yönetimindeki Pertamina Enduro, ikinci karşılaşmayı da 3-0 kazanarak sezonu şampiyon tamamladı.

Pertamina Enduro, Bülent Karslıoğlu'nun antrenörlüğünde üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaşarak önemli bir başarıya imza atarken, Karslıoğlu da yılın antrenörü ödülünü aldı.

Elde edilen başarıyla ilgili AA muhabirine açıklamada bulunan Karslıoğlu, geçen sezon kazanılan şampiyonluğun ardından bu yıl da istikrarlı bir performans sergilediklerini, sezon boyunca disiplinli oyun yapıları, yüksek takım uyumu ve kritik anlarda lider karakterleriyle zirvedeki yerlerini korumayı başardıklarını söyledi.

Başarının arkasında güçlü bir ekip ruhu olduğunu belirten Karslıoğlu, "Üst üste iki yıl şampiyon olmak kolay değil. Bu başarı, oyuncularımızın karakterinin, teknik ekibimizin özverisinin ve kulübümüzün vizyonunun bir sonucudur. Biz sadece maç kazanmadık, aynı zamanda güçlü bir sistem inşa ettik." dedi.

Endonezya'da üst üste iki şampiyonluğun çok önemli olduğuna dikkati çeken Bülent Karslıoğlu, "Biz bunu diğer takımlardan daha düşük bütçeyle başardık. Neredeyse üçte bire yakın bir bütçeyle kadro kurduk. Çok genç bir takımımız vardı. Oyuncu rotasyonu kısıtlıydı. İlk dört sırada yer alacağımız düşünülmezken, biz sezonu ilk iki sırada tamamladık. Play-off'ta sadece bir yenilgi aldık ve birinci bitirdik. Final serisinde iki maçı da kazanarak şampiyonluğa ulaştık. Bu kariyerimdeki 15. şampiyonluk oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Ligde üst üste ikinci kez yılın antrenörü seçilmenin gurur verici olduğunu vurgulayan Karslıoğlu, yeni dönem için arayışlarını sürdüğünü belirterek "Seneye lig olmayacak. Endonezya'da lig 2027 yılının ekim ayında başlayacak. Uzun bir boşluk var. Gelecek sezon için tekliflere bakacağız. Bir sezon boş geçirmek istemiyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
