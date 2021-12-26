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Bülent Korkmaz: "28 puan bence çok iyi bir puan" - Son Dakika

Bülent Korkmaz: "28 puan bence çok iyi bir puan"

26.12.2021 18:58

- Bülent Korkmaz: "28 puan bence çok iyi bir puan" Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Fatih Karagümrük karşısında alınan beraberlikle ilk yarıyı 28 puanla kapattıkları için çok mutlu olduğunu söyledi.

- Bülent Korkmaz: "28 puan bence çok iyi bir puan"

ANTALYA - Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Fatih Karagümrük karşısında alınan beraberlikle ilk yarıyı 28 puanla kapattıkları için çok mutlu olduğunu söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında, Alanyaspor evinde ağırladığı Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonu açıklamalarda bulunan Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, maçı değerlendirdi. Oyun geneline bakıldığında savunma anlamında iyi olduklarını, hücumda da özellikle ikinci yarı çok pozisyon bulduklarını belirten Korkmaz, "Kazanmamız gereken bir maçtı. Oyun geneline baktığımız zaman, savunma anlamında iyi durduk. Hücumda da özellikle ikinci yarı çok pozisyon bulduk ama olmadı. Bir defa geldiler gol oldu. Futbolda bunlarda oluyor. En azından yenilmedik. Çok yetenekli ve etkili oyuncuları var. Santraforları çok önemli bir oyuncu. Bir defa girdi o da gol oldu. Buna da imkan vermemiz lazımdı" dedi.

"Paunlama olarak çok memnunum"

İlk yarıyı topladıkları puan için 'çok iyi puan' değerlendirmesinde bulunan Korkmaz, "Genel anlamda 28 topladık. Bence çok iyi puan. Geçen sene çok kaliteli kadro vardı Alanyaspor'da ve 31 puan topladı. Biz totale baktığımızda 28 puan. Puanlama olarak çok memnunum. Önemli bir başarı elde etti takım. İkinci yarıda yapacağımız takviyelerle daha iyi olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Bülent Korkmaz: 28 puan bence çok iyi bir puan
Bülent Korkmaz: 28 puan bence çok iyi bir puan
Bülent Korkmaz: 28 puan bence çok iyi bir puan

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Aytemiz Alanyaspor, Fatih Karagümrük, Bülent Korkmaz, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bülent Korkmaz: '28 puan bence çok iyi bir puan' - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Bülent Korkmaz: "28 puan bence çok iyi bir puan" - Son Dakika
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