Bülent Korkmaz: Antalyaspor'da tüm talihsizlikleri yaşıyoruz, daha fazla puanı hak ettik - Son Dakika
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Bülent Korkmaz: Antalyaspor'da tüm talihsizlikleri yaşıyoruz, daha fazla puanı hak ettik

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Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Antalyaspor, sahasında Ekenler Beton Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu. Teknik direktör Bülent Korkmaz, takımının yaşadığı talihsizliklere dikkat çekerek hak ettiklerinden daha az puan topladıklarını söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Ekenler Beton Sivasspor'a 2-1 mağlup olan Antalyaspor'da teknik direktör Bülent Korkmaz, "Futbolda yaşanabilecek bütün talihsizlikleri yaşıyoruz. Daha fazla puanımız olmalıydı." dedi.

Korkmaz, ADO Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmadan mağlup ayrıldıkları için üzgün olduğunu belirtti.

Az pozisyon vermelerine rağmen kalelerinde çok gol gördüklerine dikkati çeken Korkmaz, "Futbolda yaşanabilecek bütün talihsizlikleri yaşıyoruz. Daha fazla puanımız olmalıydı. Pozisyon üretiyoruz. ama değerlendiremiyoruz." diye konuştu.

Futbolcuların elinden geleni yaptığını ifade eden Korkmaz, "Nuno da Costa pozisyona girdi, pozisyon da hazırladı. Çok kaliteli ve değerli bir oyuncu. Penaltıyı kaçırınca da çok üzüldü." değerlendirmesinde bulundu.

Ekenler Beton Sivasspor cephesi

Ekenler Beton Sivasspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, zor bir maç olduğunu söyledi.

Rakiplerinin güçlü bir kadroya sahip iyi bir takım olduğunu belirten Taşdemir, lige kötü bir başlangıç yaptıklarını ancak bu maçta üstün oynadıklarını ve karşılaşmadan 3 puanla ayrıldıklarını ifade etti.

Oyundan memnun olduğunu dile getiren Taşdemir, "Altıncı hafta galibiyetle tanıştık. Bizim için hem üzüntü hem de sevinç duyacağım bir şey. Bundan sonraki günlere çok daha umutla bakabiliriz. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Hak ettikleri bir galibiyet aldılar." dedi.

Uzun yıllar Süper Lig'de oynayan takımların bir alt lige düşünce oyuncu kalitesiyle hemen çıkabileceklerini düşündüğüne işaret eden Taşdemir, ancak bu ligin zor olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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