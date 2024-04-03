Bülent Uygun: '41 kere maşallah' - Son Dakika
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Spor

Bülent Uygun: '41 kere maşallah'

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Karagümrük maçının ardından, 'Taraftarımızın da desteğiyle 41 kere maşallah diyoruz. Bugün itibarıyla 41 puan almak çok güzel en azından altlardan uzaklaşmış olduk' dedi.

03.04.2024 23:12
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- Bülent Uygun: "41 kere maşallah"

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun:

"Kazandığımız için mutluyuz"

SİVAS - Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Karagümrük maçının ardından, "Taraftarımızın da desteğiyle 41 kere maşallah diyoruz. Bugün itibarıyla 41 puan almak çok güzel en azından altlardan uzaklaşmış olduk" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Sivasspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti. Maçın ardından Teknik Direktör Bülent Uygun, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Uygun, "Kazandığımız için mutluyuz. Lige baktığımızda ligin en az bütçeli yaş ortalaması en yüksek olan takım olmamıza rağmen taraftarımızın da desteğiyle 41 kere maşallah diyoruz. Bugün itibarıyla 41 puan almak çok güzel en azından altlardan uzaklaşmış olduk. Şimdi önümüzdeki yılın planlamasını yaparak önümüzde bakacağız" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Bülent Uygun, Sivasspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Bülent Uygun: '41 kere maşallah' - Son Dakika

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