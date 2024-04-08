- Bülent Uygun'dan Trabzonspor maçı açıklaması: "Zor bir maç olacak"
SİVAS - Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Trabzonspor ile oynayacakları maça ilişkin "Güçlü bir takımla mücadele etmek için gideceğiz. Zor bir maç bizi bekliyor" dedi.
Sivasspor'da Teknik Direktör Bülent Uygun, bugün gerçekleştirilen antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ligde az bir maçın kaldığını söyleyen Uygun, her maçın birbirinden zor geçtiğini dile getirdi. Trendyol Süper Lig'de gelecek hafta deplasmanda Trabzonspor ile oynayacakları maçı değerlendiren Uygun, "Güçlü bir takımla mücadele etmek için gideceğiz. Zor bir maç bizi bekliyor. Ligde aldığımız puanlar bizi hem mutlu etti hem de konumumuzu güzel yerlere getirdi. Bunu devam ettirmek adına ligde son 7 haftada aynı mücadeleyle, hırsla, oyun anlayışımızı sahaya yansıtarak puanlar toplamak adına elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.
"Seyirci her zaman itici güçtür"
Seyircisi ile bütünleşmiş takımlara karşı, seyircisiz oynamanın avantaj olduğunu kaydeden Uygun, "Biz de kendi seyircimizi getirmek için mücadele ediyoruz. Geçen maç bin 787 kişi maça gelmişti. Seyirci her zaman itici güçtür. Seyirci bir futbolcunun motivasyon kaynağıdır. Bizde de Rey Manaj özellikle seyirciyle daha iyi top oynuyor. Onlar bu sevgiyi gösterdiği zaman daha hırslanıyor. Seyirci ile futbol daha güzel. Trabzon'da ki seyircisiz maçın avantajını kullanmak için elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.
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