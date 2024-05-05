Bülent Uygun: Galatasaray maçında istediğimiz oyunu sergileyemedik - Son Dakika
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Bülent Uygun: Galatasaray maçında istediğimiz oyunu sergileyemedik

Bülent Uygun: Galatasaray maçında istediğimiz oyunu sergileyemedik

EMS Yapı Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Galatasaray ile oynadıkları maçta futbol adına iyi işler yapamadıklarını belirtti. Uygun, hakem Arda Kardeşler'in yönetimini eleştirerek, oyun düzenlerinin bozulduğunu ve Galatasaray'ın golleri attığını söyledi.

05.05.2024 21:43
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EMS Yapı Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda 6-1 yenildikleri Galatasaray maçında futbol adına iyi işler yapamadıklarını söyledi.

Uygun, RAMS Park'ta yapılan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Hakem Arda Kardeşler'in yönetimini eleştiren Uygun, "Rakibimizi tebrik ediyorum. Futbol adına güzel şeyler veremedik. İstediğimiz oyunu sergileyemedik. Hakem Arda Kardeşler'i bilseydim Taha Akgül ile Sebahattin Öztürk'ü getirirdim. Güreşlere katılırdık. Bütün takdir haklarını rakipten yana kullandı. Oyun düzenimiz bozuldu. Gücümüz de zaten belli. Sonrasında Galatasaray golleri attı. Kendilerini tebrik ediyorum." diye konuştu.

Bülent Uygun, soru almadan basın toplantısını tamamladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Bülent Uygun: Galatasaray maçında istediğimiz oyunu sergileyemedik - Son Dakika

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