EMS Yapı Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Sosyal Medya Hakaretlerine Karşı 1500 Kişiye Dava Açtı - Son Dakika
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EMS Yapı Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Sosyal Medya Hakaretlerine Karşı 1500 Kişiye Dava Açtı

EMS Yapı Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Sosyal Medya Hakaretlerine Karşı 1500 Kişiye Dava Açtı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'un teknik direktörü Bülent Uygun, sosyal medyadan kendisi ve ailesine hakarette bulunup, küfür ettikleri iddiasıyla yaklaşık 1500 kişiye dava açtı. Uygun, davalardan elde ettiği geliri çeşitli kurumlara bağışladığını belirtti.

30.05.2024 12:20
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'un teknik direktörü Bülent Uygun, sosyal medyadan kendisi ile ailesine hakarette bulunup, küfür ettikleri iddiasıyla yaklaşık 1500 kişiye dava açtı.

Bülent Uygun, AA muhabirine, sosyal medyadan yapılan küfür ve hakaretlere kayıtsız kalamayacağını belirterek, "Küfür ediyorsan zaten o karakterde ve karaktersizlikte oluyorsun. Dolayısıyla sana söylenecek bir söz kalmıyor." dedi.

Sosyal medya üzerinden kendisi ile ailesine yönelik yapılan ve suç teşkil edecek paylaşımlarla ilgili hukuki sürece yöneldiğini anlatan Uygun, "Bunları tespit ederek yaklaşık 1500 kişiyi dava ettik. Sonuçlanan her bir davada; site sahibi olup hakaret edenlerden 150 bin lira, şahıs ve kişisel olarak küfür edenlerden 30 bin lira, ayrıca 20 bin lira da avukatlık ücreti ödemek şartıyla tazminat kazanıldı." diye konuştu.

"87 dava sonuçlandı ve kazanıldı"

Uygun, davalardan elde ettiği geliri, Çocuk Esirgeme Kurumu, Kimsesizler Yurdu ve sokak köpeklerinin rehabilitasyonu için ilgili kurumlara bağışladığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar zannedersem 87 dava sonuçlandı ve kazanıldı. 1000'den fazla şahısla ilgili mahkemenin devam ettiği ve dava sonuçlarının beklendiği bir süreç yaşanıyor. Yaklaşık 200 çocuğumuz ile devlet görevlisi olan bazı arkadaşlarımızın da devletime olan sevgi ve saygımdan ceza almalarını engelledim. Bundan sonraki süreçte de çocuğumuza, namusumuza, ailemize hakaret edenlere davalarımız devam edecek."

Teknik direktör Uygun, yeni açacağı maddi tazminat davalarındaki tutarların arttırılması yönünde avukatlarına talimat verdiğini dile getirdi.

Sporun sevgi, saygı ve kardeşlik olduğunu vurgulayan Uygun, hiç kimsenin bir başkasına hakaret etme hakkına sahip olmadığına dikkati çekti.

Bülent Uygun ayrıca, antrenman bilimi üzerine kitap yazan bir teknik direktör olduğunu, buradan elde ettiği geliri de şehit ve gazi çocuklarının eğitimine bağışladığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor EMS Yapı Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Sosyal Medya Hakaretlerine Karşı 1500 Kişiye Dava Açtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: EMS Yapı Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Sosyal Medya Hakaretlerine Karşı 1500 Kişiye Dava Açtı - Son Dakika
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