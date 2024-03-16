Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Adana Demirspor mağlubiyetinin ardından, "Ortada bir suç varsa o suç her zaman için hocanındır, benimdir" dedi.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Sivasspor, deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor'a 4-1 mağlup oldu. Maç sonu basın toplantısında konuşan Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "İlk yarı oyunu dengelesek bile sonrasında gol bulduktan sonra tabii hatalar oluyor. Futbolun doğasında var. 8 haftadır çok iyi giden, yükselişe giden bir takımımız vardı ama bu süreç içerisinde gerçekten tabii kimsenin bilmediği yaşadığımız çok zorluklar var. Bununla beraber kaybedilmiş bir puan var. Sivasspor camiasından, taraftarından özür diliyoruz. Futbolcu kardeşlerim de bu üzüntüyü fazlasıyla hissediyorlar. Ortada bir suç varsa o suç her zaman için hocanındır, benimdir" ifadelerini kullandı.
Uygun, milli maç arasını en güzel şekilde değerlendireceklerini belirterek, "Tekrar istekli, arzulu, coşkulu, bu formayla taraftarımızın arzuladığı oyunu oynayacaklarla birlikte sahada kaldığımız yerden devam etmeye çalışacağız" diye konuştu. - ADANA
Son Dakika › Spor › Bülent Uygun: 'Ortada bir suç varsa o suç her zaman için hocanındır, benimdir' - Son Dakika
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, istifa etme gibi bir düşüncesinin olmadığını söyledi. Santos, takımın reaksiyonunun iyi olduğunu belirtirken, sonuçlara bakarak her şeyin olabileceğini ifade etti. Ayrıca, oyuncularına güvendiğini ve hedeflerine ulaşacaklarına inandığını dile getirdi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, istifa etme gibi bir düşüncesinin olmadığını söyledi. Santos, maçın detaylarını ve takımın performansını değerlendirdi. Ayrıca, oyuncularına güvendiğini ve hedeflerine ulaşacaklarına inandığını belirtti. Yenilgilerin kendisini ve taraftarı mutsuz ettiğini ifade eden Santos, Beşiktaş'ın bu zorlu süreci birlikte atlatacaklarını vurguladı.
Yukatel Adana Demirspor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, EMS Yapı Sivasspor'u 4-1 yenerek maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Karaman, takımın daha çok gelişen ve farklı şeyler ortaya koyan bir görüntü sergileyeceğini belirtti. Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun ise Adana Demirspor'u tebrik ederek, milli maç arasından sonra istekli ve arzulu bir şekilde devam edeceklerini söyledi.
Y. Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Sivasspor maçının ardından, 'Hak ettiğimiz bir karşılaşma ve galibiyet oldu' dedi. Y. Adana Demirspor, evinde konuk ettiği Sivasspor'u 4-1 mağlup etti. Karaman, maç sonu basın toplantısında takımın performansını ve taraftarın coşkusunu övdü. Milli araya girileceğini ve eksik oyuncuların olduğunu belirten Karaman, önümüzdeki dönemde daha üst seviyeye çıkacaklarını söyledi.
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