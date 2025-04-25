Bülent Uygun\'un Kızı Almina Tude Uygun\'un Vefatı Üzerine Taziye Mesajları

A Milli Takım'ın ve Kocaelispor'un eski futbolcusu, teknik direktör Bülent Uygun'un kızı Almina Tude'nin vefatı nedeniyle Kocaelispor Kulübü ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın başsağlığı mesajı paylaştı

Trendyol 1. Lig'in şampiyonu Kocaelispor'un eski futbolcularından, milli oyuncu ve teknik direktör Bülent Uygun'un kızı Almina Tude Uygun'un vefatı üzerine, Kocaelispor Kulübü ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın taziye mesajı yayımladı. Kocaelispor Kulübü sosyal medya hesaplarından yayınladığı taziye mesajında, "Eski futbolcumuz Bülent Uygun'un kızı Almina Tude Uygun'un vefat ettiği haberini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Almina Tude hanımefendiye Allah'tan rahmet sevenlerine baş sağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın ise, "Kocaelispor'umuzun eski futbolcusu, milli oyuncumuz ve teknik direktör Bülent Uygun'un kıymetli kızı Almina Tude Uygun'a Allah'tan rahmet; ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin" paylaşımında bulundu. - KOCAELİ