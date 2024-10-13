Bülent Uygun'un Yunus Emre Açıklamaları Tepki Topladı - Son Dakika
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Bülent Uygun'un Yunus Emre Açıklamaları Tepki Topladı

Bülent Uygun\'un Yunus Emre Açıklamaları Tepki Topladı

Sivasspor'un yeni teknik direktörü Bülent Uygun'un, Yunus Emre Konak transferine dair açıklamaları, eski teknik direktör Servet Çetin'in ifadeleriyle çelişiyor ve tartışmalara yol açıyor.

13.10.2024 17:09
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Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun'un, Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen söyleşide, geçtiğimiz sezon Sivasspor forması ile kısa sürede gösterdiği performansla Premier Lig ekiplerinden Brentford'a transfer olan Yunus Emre Konak hakkında yaptığı açıklamalarıyla şaşkınlığa sebep oldu.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın Sivasspor'dan ayrılmasının ardından takımın başına geçen Servet Çetin'in Sivasspor'a ve Türk futboluna kazandırdığı Yunus Emre Konak ile ilgili Bülent Uygun'un yaptığı açıklamalar tepki topladı.

Uygun, Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen söyleşide bir öğrencinin, 'Altyapıdan yetişen önemli genç yeteneklere daha fazla süre vermeyi düşünüyor musunuz?' sorusuna, " Batman'dan alınan Yunus Emre'yi bir sene sonra hasbelkader Servet Çetin idmanı izlemeye gidiyor, beğeniyor ve A takıma çıkartıyor. O sezon transfer döneminde istenilen adamların alınamadığı ortamda Yunus da çok güzel bir performans sergiliyor. Ben geldikten sonra İngiltere'deki takımla görüştük" diyerek cevap verdi.

Ancak Sivasspor Eski Teknik Direktörü Servet Çetin'in, Yunus Emre Konak transferi hakkında daha önce yaptığı açıklamalar ise Uygun'un söylemleriyle tezat oluşturdu.

Servet Çetin: "Direkt ilk 11'de oynatacağımı söyledim"

Çetin, 5 yıl Sivasspor Futbol Akademisi'nde çeşitli yaş gruplarında forma giyen Yunus Emre'ye duyduğu güveni ve ilk 11'de oynayacağını daha önce şöyle anlatmıştı:

" İstanbul'da haziran ayının sonlarına doğru bir cumartesi akşamı Başkanımız Mecnun Otyakmaz ve Başkan Yardımcısı Gökhan Karagöl ile yaptığımız toplantıda 6 numara transferi istemeyerek o bölgede Yunus Emre Konak'ı direkt ilk 11'de oynatacağımı söyledim. Oyuncuyla ilgili fikrimi transfer sezonu başlamadan önce yönetime ilettim."

Şaşkınlığa neden oldu

O dönemde Sivasspor Altyapı Koordinatörü olan Murat Dizdar'ın da destekleriyle Yunus Emre, A takımın önemli bir parçası oldu. Servet Çetin, sezon başında Erzurum kampında oynanan Antalyaspor, Ümraniyespor ve Sumgayıt FK hazırlık maçlarında 11'de görev vererek oyuncuya güvenini göstermişti. Sezon başı planlamasında Yunus Emre'ye ilk 11 oynayacağını söyleyen Servet Çetin'in bu açıklamalarına karşı Uygun'un, Yunus'un tesadüfen ve imkansızlıklar altında ortaya çıktığını ima etmesi ve transferin kendi başarısıymış gibi kamuoyu ile paylaşması şaşkınlığa neden oldu.

"Oyuncuyu sahiplenmeye çalışan leş kargaları var"

Yunus Emre'nin transfer sürecinde Bülent Uygun daha takımın başına geçmeden sonlanmış ve genç oyuncu, Uygun döneminde sadece 2 kez idmana çıkmış ve takımdan ayrı olarak çalışmıştı. Uygun'un söylemleri ile Çetin'in açıklamaları birbirleriyle uyuşmazken, Çetin daha önce yaptığı bir açıklama da ise, "Yunus Emre Konak'a sıfır katkısı olanlar sahiplenmeye çalışıyor. Ben de izliyorum, gözlemliyorum. Zerre katkısı olmayan insanlar sahiplenmeye çalışıyor ve gülerek izliyorum. Kendine PR yapmayı seven hocalar var. Kimlerin hocalık, kimlerin menajerlik yaptığını da biliyoruz. Oyuncuyu sahiplenmeye çalışan leş kargaları var" demişti. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bülent Uygun'un Yunus Emre Açıklamaları Tepki Topladı - Son Dakika

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