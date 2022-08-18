Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Sofya 'da gerçekleştirilen organizasyonda kadınlar mindere çıktı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › 20 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası - Son Dakika

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