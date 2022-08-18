20 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası - Son Dakika
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20 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası

18.08.2022 22:00
20 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası

Bulgaristan'da düzenlenen 20 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadın milli güreşçiler 3 bronz madalya kazandı.

Bulgaristan'da düzenlenen 20 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadın milli güreşçiler 3 bronz madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Sofya'da gerçekleştirilen organizasyonda kadınlar mindere çıktı.

Tuba Demir, 55 kiloda Hint rakibi Manju Manju'yu 13-2, Ebru Dağbaşı, 59 kiloda Hint rakibi Bhagyashree Hanumant Fand'ı 3-1, Nesrin Baş da 68 kiloda Hint rakibi Arju Arju'yu 6-4 yenerek bronz kazandı.

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Kaynak: AA

Bulgaristan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 20 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası - Son Dakika

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