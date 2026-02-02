Bulgaristan Şampiyonu Kır Voleybol Takımı Edirne\'de

Bulgaristan'ın Kırcaali iline bağlı Kirkovo (Kızılağaç) kasabasından 14-16 yaş grubundaki VK Kirkovo 15 Kız Voleybol Takımı, dostluk karşılaşmaları için Edirne'ye geldi. İki gün boyunca Edirneli takımlarla antrenman ve hazırlık maçları yapan Bulgaristan temsilcisi, sergilediği performansla beğeni topladı.

Cumartesi günü Avrupa Yıldızları Spor Kulübü ile 4 set üzerinden oynanan karşılaşmayı 3-1 kazanan VK Kirkovo 15, pazar günü ise Edirne'nin köklü kulüplerinden Maden Spor Kız Voleybol Takımı ile karşı karşıya geldi. Konuk ekip bu mücadeleden de 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmaların ardından her iki kulübün sporcuları, dostluk müsabakalarından duydukları memnuniyeti dile getirerek sporun dostluk ve barışın güçlenmesindeki rolüne vurgu yaptı. Pazar günü oynanan maçın ardından Maden Spor Kulübü sporcuları, antrenörleri ve velileri, konuk ekibe günün anısına hediyeler takdim etti. VK Kirkovo 15 Spor Kulübü de Maden Spor oyuncularına çeşitli hediyelerin yanı sıra 2026 yılı takvimini armağan etti.

Müsabakaları Kirkovo Belediye Başkanı Şinasi Süleyman ile Edirne İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Murat Ulaştır'ın yanı sıra sporcu velileri de takip etti.

Maç sonrası konuşan Maden Spor takım kaptanı Defne Uymur, karşılaşmanın kendileri için önemli bir deneyim olduğunu belirterek, "Güzel bir maçtı, en azından deneyim kazandık. Spor sınırları kaldırıyor; arkadaşlık ve dostluk bağlarını güçlendiriyor" dedi.

Konuk ekip sporcuları, pazar günü maçların ardından Edirne Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde Edirne Belediye Başkanı Av. Filiz Gencan'ın ev sahipliğinde verilen öğle yemeğine katıldı. Programa Belediye Başkan Yardımcısı Savaş Çerkez de katılarak sporculara başarılar diledi.

VK Kirkovo 15 Kız Voleybol Takımı, pazartesi günü şehirden ayrılmadan önce Edirne Valisi Yunus Sezer'i makamında ziyaret etti. Şükrüpaşa Toplantı Salonu'nda sporcu ve beraberindeki heyeti kabul eden Vali Sezer, Edirne'yi her zaman kendi şehirleri gibi görmelerini istedi. Ziyarette, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri ile yaz aylarında düzenlenen Balkan ülkeleri gençlik kamplarına davet eden Sezer, gençlerin bir araya gelmesinin kalıcı dostluklar oluşturduğunu vurguladı.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimi ve hediye takdimiyle sona erdi. Edirne'de üç gün boyunca misafir edilen Kirkovo Spor Kulübü yetkilileri, organizasyona destek veren ve konaklamalarını sağlayan Edirne İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Edirne Belediyesi'ne teşekkür etti. - EDİRNE