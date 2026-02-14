Bulut Kardeşlerden Gazze'ye Bağış - Son Dakika
Bulut Kardeşlerden Gazze'ye Bağış

Bulut Kardeşlerden Gazze\'ye Bağış
14.02.2026 16:09
Milli tenisçiler Talha ve Emirhan Bulut, Gazze'ye 102 bin lira bağışlayarak destek oldular.

Kocaeli'de yaşayan milli tenisçiler 15 yaşındaki Talha Emin ile 19 yaşındaki Emirhan Bulut kardeşler, spor müsabakalarından elde ettikleri gelir ve harçlıklarını Gazze'ye ulaştırılmak üzere Kızılaya teslim etti.

Milli tenisçi Emirhan Bulut, Mısır'da düzenlenen turnuvada kazandığı 41 bin lira ile harçlıklarından biriktirdiği 20 bin lirayı Gazze'ye bağışlama kararı aldı. Ağabeyinden etkilenen milli tenisçi Talha Emin Bulut da bir süredir biriktirdiği 41 bin lirayı bağışladı.

Bulut kardeşler, 102 bin lirayı Kızılay Darıca Şubesine teslim etti.

Kızılay Darıca Şube Başkanı Ozan Budak, Gazze'ye yönelik yardım çalışmalarına destek veren Bulut kardeşlere teşekkür etti.

Emirhan Bulut da "Darıca'dan Gazze'ye Umut Köprüsü" projesini gördüğünü ve Gazze için bağış yapma kararı aldığını söyledi.

Gazze'deki küçük çocuklara ve ailelerine destek olmak için bağış yaptığını belirten Bulut, Kızılay yetkililerine ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

Talha Emin Bulut ise ağabeyinin bağış yaptığını öğrendikten sonra kendisinin de destek Gazze'ye olmak istediğini kaydetti.

Kaynak: AA

Bulut Kardeşlerden Gazze'ye Bağış

Bulut Kardeşlerden Gazze'ye Bağış
