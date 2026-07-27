Bulut Uysal Sebat Gençlikspor'a Transfer Oldu
Manisa FK'nın genç oyuncusu Bulut Uysal, Sebat Gençlikspor ile sözleşme imzaladı.
TRENDYOL 1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nün genç orta saha oyuncusu Bulut Uysal, 2'nci Lig Beyaz Grup temsilcisi Sebat Gençlikspor'a gitti. 19 yaşındaki futbolcu Karadeniz temsilcisiyle resmi sözleşmeye imza attı.
Manisa FK alt yapısından yetişen Bulut, 2025-26 sezonunda Somaspor'da kiralık olarak görev aldı. Kariyerinde 15 2'nci Lig, 2 de Ziraat Türkiye Kupası maçı bulunan genç oyuncu toplam 862 dakika süre aldı.
Kaynak: DHA
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