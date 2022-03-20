Buluthan Özsürer kimdir? Buluthan Özsürer hayatı, kariyeri ve başarıları! - Son Dakika

Buluthan Özsürer, kickboks kariyeri ile adından söz ettiriyor. Ulusal ve uluslararası başarıları ile dikkatleri çeken başarılı sporcu aynı zamanda akademik hayatta da başarılı adımlar atıyor. Peki, Buluthan Özsürer kimdir? İşte, Buluthan Özsürer hayatı, kariyeri ve başarıları!

BULUTHAN ÖZSÜRER KİMDİR?

2000 doğumlu olan Kickboks milli takım sporcusu Batuhan Özdürer, 8 defa Türkiye kickboks şampiyonu olmuştur.

Cumhuriyet Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü 4.sınıf öğrencisi olan başarılı sporcu 3 defa uluslararası şampiyonluğu bulunuyor.

Batuhan Özsürer profesyonel kariyeri:

1 maç

1 galibiyet

1 nakavt