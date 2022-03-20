Buluthan Özsürer kimdir? Buluthan Özsürer hayatı, kariyeri ve başarıları! - Son Dakika
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Buluthan Özsürer kimdir? Buluthan Özsürer hayatı, kariyeri ve başarıları!

20.03.2022 22:47
Buluthan Özsürer kimdir? Buluthan Özsürer hayatı, kariyeri ve başarıları!

Kickboks dünyasının başarılı ismi Buluthan Özsürer başarılı kariyeri ile dikkatleri çekiyor. Ulusal ve uluslararası başarılarıyla göz dolduran Özsürer hakkında Buluthan Özsürer kimdir, Buluthan Özsürer hayatı, kariyeri ve başarıları gibi konular merak ediliyor.

Buluthan Özsürer, kickboks kariyeri ile adından söz ettiriyor. Ulusal ve uluslararası başarıları ile dikkatleri çeken başarılı sporcu aynı zamanda akademik hayatta da başarılı adımlar atıyor. Peki, Buluthan Özsürer kimdir? İşte, Buluthan Özsürer hayatı, kariyeri ve başarıları!

BULUTHAN ÖZSÜRER KİMDİR?

2000 doğumlu olan Kickboks milli takım sporcusu Batuhan Özdürer, 8 defa Türkiye kickboks şampiyonu olmuştur.

Cumhuriyet Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü 4.sınıf öğrencisi olan başarılı sporcu 3 defa uluslararası şampiyonluğu bulunuyor.

Batuhan Özsürer profesyonel kariyeri:

  • 1 maç
  • 1 galibiyet
  • 1 nakavt
Buluthan Özsürer kimdir? Buluthan Özsürer hayatı, kariyeri ve başarıları!
Batuhan Özsürer
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Buluthan Özsürer, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Buluthan Özsürer kimdir? Buluthan Özsürer hayatı, kariyeri ve başarıları! - Son Dakika


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