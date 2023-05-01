Bundesliga'da sahadan 2-0 galip ayrılan Bayern Münih, 1 puan farkla liderliği geri aldı - Son Dakika
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Bundesliga'da sahadan 2-0 galip ayrılan Bayern Münih, 1 puan farkla liderliği geri aldı

01.05.2023 08:06

Almanya Bundesliga'nın 30'uncu haftasında Bayern Münih, sahasında Hertha Berlin ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden 2-0 gibi rahat bir skorla ayrılan Bavyera ekibi, en yakın takipçisi Borussia Dortmund'un 1 puan önüne geçerek, şampiyonluk yarışında önemli bir avantaj elde etti.

Bundesliga'nın 30. haftasında Thomas Tuchel'in öğrencileri Bayern Münih ile Pal Dardai'nin yönetimindeki Hertha Berlin karşı karşıya geldi.Allianz Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Bayern Münih 2-0 kazandı.

KOLTUĞU GERİ ALDILAR

Ev sahibi ekibin gollerini, 69. dakikada Serge Gnabry ve 79. dakikada Kingsley Coman kaydetti. Bayern, aldığı bu galibiyetin ardından 62 puana yükselerek, 61 puandaki Borussia Dortmund'u geçip liderliğe yükseldi. Konuk ekip Herhta Berlin ise 22 puanla ligin son sırasında yer aldı.

GELECEK HAFTA

Bundesliga'nın gelecek haftasında haftasında Bayern Münih deplasmanda Werder Bremen ile karşılaşacak. Hertha Berlin ise evinde Stuttgart'ı konuk edecek.

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Son Dakika Spor Bundesliga'da sahadan 2-0 galip ayrılan Bayern Münih, 1 puan farkla liderliği geri aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bundesliga'da sahadan 2-0 galip ayrılan Bayern Münih, 1 puan farkla liderliği geri aldı - Son Dakika
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