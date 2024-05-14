Süper Lig devi Galatasaray'da, teknik direktör Okan Buruk bu sezon rekorlara doymuyor. Başarılı antrenör, şimdi ise lig tarihinde daha önce hiçbir takımın yapamadığını yapmanın peşinde.
Sarı-kırmızılıların sevgilisi Okan Buruk, hem Fenerbahçe derbisini hem de Konyaspor maçlarını kazanarak tarihe geçmek istiyor.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre; lig tarihinde bir devre boyunca oynadığı tüm maçlarda galip gelen bir takım olmadı ve 17'de 17 yapan Galatasaray seriyi tamamlamaya çok yaklaştı.
Son Dakika › Spor › Bunu daha önce başaran yok! Okan Buruk, adını Süper Lig tarihine altın harflerle yazdıracak - Son Dakika
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