Aziz Yıldırım\'dan Ali Koç\'a tarihe geçecek teklif: Maliyetini karşılayacağım

Spor

Bakan Tekin, müdüre değil haberi yapan gazetecileri sitem etti

Hareketli günlerin yaşandığı Süper Lig devi Fenerbahçe'de başkanlık seçimini kaybeden Aziz Yıldırım'dan çok konuşulacak bir hamle geldi.

MALİYETİNİ KARŞILAMA SÖZÜ VERDİ

Başkanlık seçimini kaybetmesine rağmen elindeki projeleri hayata geçirmek isteyen Yıldırım, Ali Koç'a tarihi bir teklifte bulundu. En büyük seçim vaadi arasında bulunan stat yenileme projesi için Ali Koç'a raporları yollayan Aziz Yıldırım, stadyumun maliyetini karşılama sözü verdi.

ALİ KOÇ SÜRE İSTEDİ

Yeni stadyum projesini çok beğenen Ali Koç, Aziz Yıldırım'a teşekkür edip süre istedi. Yapılacak projenin büyüklüğünden dolayı planlama yapılması gerektiğini savunan Ali Koç, önümüzdeki dönemde resmi adımları atabilir.