Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a tarihe geçecek teklif: Maliyetini karşılayacağım - Son Dakika
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Spor

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a tarihe geçecek teklif: Maliyetini karşılayacağım

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Fenerbahçe'de başkanlık seçimini kaybeden Aziz Yıldırım, Ali Koç'a bir teklif sundu. Yıldırım, seçim vaadi arasında bulunan stadyum yenileme projesi için Koç'a raporları yolladı ve maliyetin karşılanması teklifinde bulundu. Koç, projeyi beğendiğini belirterek süre istedi ve önümüzdeki dönemde resmi adımların atılabileceğini ifade etti.

14.06.2024 10:00  Güncelleme: 10:22
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Hareketli günlerin yaşandığı Süper Lig devi Fenerbahçe'de başkanlık seçimini kaybeden Aziz Yıldırım'dan çok konuşulacak bir hamle geldi.

MALİYETİNİ KARŞILAMA SÖZÜ VERDİ

Başkanlık seçimini kaybetmesine rağmen elindeki projeleri hayata geçirmek isteyen Yıldırım, Ali Koç'a tarihi bir teklifte bulundu. En büyük seçim vaadi arasında bulunan stat yenileme projesi için Ali Koç'a raporları yollayan Aziz Yıldırım, stadyumun maliyetini karşılama sözü verdi.

ALİ KOÇ SÜRE İSTEDİ

Yeni stadyum projesini çok beğenen Ali Koç, Aziz Yıldırım'a teşekkür edip süre istedi. Yapılacak projenin büyüklüğünden dolayı planlama yapılması gerektiğini savunan Ali Koç, önümüzdeki dönemde resmi adımları atabilir.

Aziz Yıldırım\'dan Ali Koç\'a tarihe geçecek teklif: Maliyetini karşılayacağım
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a tarihe geçecek teklif: Maliyetini karşılayacağım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Soğan Cücüğü: İşte bu ya BİRLİKTEN KUVVET doğar. Kazanan Fenerbahçe oldu. EMEĞİN KARŞILIĞI TEŞEKKÜR İLE ÖDENDİ. AZİZ ALİ. ADAMMMM. Bekleyeceğiz ve göreceğiz. SEVİLİYORSUNUZ. Feneeerbahhhçeeee layyy la la layy la la. 42 11 Yanıtla
    Yavuz null: len cücük ayıp len ayıp Bune haller 4 2
  • ferhat eser: Türkiyede kendi stadını kendi yapan tek kulüp tek büyük BEŞİKTAŞTIR kimseden bir lira yardım almadan dünyanın en güzel stadını yaptık 9 30 Yanıtla
    Gazi Uslu: guzel kardesim yanlis biliyosun vodafone olmasa senin stadin yarim kalmisti reklam karsiligi yapildi ama fenerbahce herseyiyle AZIZ baskan yapti bunu bilin 21 3 Yavuz null: way seni yalancı gundi 1 5
  • Ankara null: azizi cok arayacagiz cok ali kocla olmaz bu is 13 2 Yanıtla

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