Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmeyi hedefleyen Sakaryaspor, transfer çalışmalarında rotasını deneyimli sol bek Caner Erkin'e çevirdi.
Son iki sezonu Eyüpspor'da geçiren başarılı oyuncu, 54 maçta 8 gol ve 12 asistlik katkı sundu. Geçtiğimiz sezon 28 resmi maça çıkan deneyimli futbolcu, özellikle duran toplardaki ustalığı ve hücum katkısıyla dikkat çekiyor.
Sakaryaspor yönetiminin, hem saha içi hem de soyunma odasındaki liderlik vasıfları nedeniyle Caner Erkin transferine olumlu yaklaştığı öğrenildi. Kulüp, yıldız oyuncunun takıma tecrübe kazandıracağına inanıyor ve transfer şartlarını zorluyor.
Son Dakika › Spor › Anlaşma tamam gibi! İşte Caner Erkin'in yeni takımı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (2)