Galatasaray, Yenikapı programını duyurdu - Son Dakika
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Spor

Galatasaray, Yenikapı programını duyurdu

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Galatasaray, Yenikapı programını duyurdu
23.05.2025 14:27
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Galatasaray, Yenikapı programını duyurdu
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Süper Lig'de 25. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray, bu büyük başarıyı Yenikapı'da taraftarlarıyla birlikte kutlayacak. Sarı-kırmızılı kulüp, Yenikapı'da düzenlenecek kutlama organizasyonunun programını duyurdu. Etkinlikler, 24 ve 25 Mayıs 2025'te gerçekleştirilecek. İşte detaylar...

Süper Lig'de 25. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, kupayı Yenikapı'da alacak. Sarı-kırmızılı kulüp, Yenikapı'da yapılacak kutlama organizasyonunun programını duyurdu.

Kulübün açıkladığı etkinlik programı şöyle;

24.05.2025 (Cumartesi)

  • Saat 12.00 Fanzone Etkinlik Alanı Kapı Açılış
  • Saat 19.00 Göztepe-Galatasaray karşılaşmasının Fanzone Etkinlik Alanı'nda izlenmesi

25.05.2025 (Pazar)

  • 12.00 Fanzone Etkinlik Alanı Kapı Açılış
  • 15.00 Ana Etkinlik Alanı Kapı Açılış
  • 15.00-19.00 DJ Performansları
  • 19.05 Konserlerin Başlangıcı Drone Gösterisi, Pyro Show, Kupa Töreni

Etkinlik notları:

  • Etkinlik alanına giriş için GSPlus uygulamasını indirip kayıt olmanız yeterlidir.
  • Ayakta etkinliktir.
  • Etkinlik alanına denizden ulaşım olmayacaktır.
  • Türk bayrağı ve Galatasaray bayrağı dışında alana herhangi bir bayrak, afiş veya benzeri ürün alınmayacaktır.
  • Meşale, maytap, torpil vb. hiçbir yanıcı madde içeri alınmayacaktır.
Galatasaray, Yenikapı programını duyurdu

Yenikapı Etkinlik Alanı, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Yenikapı programını duyurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ali Kublay:
    Neyi yapmayanlar 2 6 Yanıtla
  • emir2003:
    Kınada yaksaydınız 0 0 Yanıtla
  • Ali Kublay:
    Midorotor başlığı değiştirmiş.ilk yorumumun hükmü kalmadı 0 0 Yanıtla
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