Süper Lig'de 25. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, kupayı Yenikapı'da alacak. Sarı-kırmızılı kulüp, Yenikapı'da yapılacak kutlama organizasyonunun programını duyurdu.
Kulübün açıkladığı etkinlik programı şöyle;
24.05.2025 (Cumartesi)
25.05.2025 (Pazar)
Etkinlik notları:
Son Dakika › Spor › Galatasaray, Yenikapı programını duyurdu - Son Dakika
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