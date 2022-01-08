Üye Girişi
Burak Elmas, Fatih Terim'le yolları neden ayırmıyor? - Son Dakika

Burak Elmas, Fatih Terim'le yolları neden ayırmıyor?

08.01.2022 22:14

Galatasaray'da kötü sonuçlar devam ederken Fatih Terim'in akıbeti tartışma konusu oldu. Rıdvan Dilmen'den bu konuya çarpıcı yorum geldi. Dilmen, Terim'in gitmesi halinde okların Burak Elmas'a döneceğini belirterek, "Guardiola gelse olmaz, ne değişecek? Ben diyelim ki Burak Elmas'ım. Hoca ile yolları ayıramam. Ayırmam ile ayıramam farklı şeyler. Takım, Fatih Terim'siz Avrupa'dan elenirse neler olur?" dedi.

Galatasaray'ın evinde Giresunspor'a 1-0 mağlup olduğu maçın ardından taraftar kazan kaldırdı. Fatih Terim'e ilk kez tepki gösterildi, Başkan Burak Elmas istifaya davet edildi. TRT Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, taraftarın bu tepkisini değerlendirdi. Teknik adam değişikliğinin mümkün olmadığını bir örnekle ifade etti.

Burak Elmas, Fatih Terim'le yolları neden ayırmıyor? Sır perdesini Rıdvan Dilen araladı

"AVRUPA VAR"

Rıdvan Dilmen, "Şampiyonluk şansı kalmadı. Bir istifa olur mu, olmaz? Klopp da gelse Guardiola da gelse Fatih Terim gidemez. Avrupa'da son 16 var. Takım devam ediyor. Yeni bir hoca gelse, Galatasaray elense, ne olacak? Böyle bir risk alınmaz" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500

Rıdvan Dilmen, Galatasaray, Burak Elmas, Fatih Terim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Burak Elmas, Fatih Terim'le yolları neden ayırmıyor? - Son Dakika Spor


Brezilya'da devasa kaya parçası turist teknesinin üzerine düştü Brezilya'da devasa kaya parçası turist teknesinin üzerine düştü         
21:55
Emre Belözoğlu'nun Alanya'da yüzü gülmüyor Emre Belözoğlu'nun Alanya'da yüzü gülmüyor         
18:49
Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kazakistan mesajı: Karışık bilgiler var, pozisyonumuzun netleşmesi için biraz beklememiz lazım Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kazakistan mesajı: Karışık bilgiler var, pozisyonumuzun netleşmesi için biraz beklememiz lazım         
17:32
Dolandırıcılıktan tutuklanan fenomenler serbest bırakıldı Dolandırıcılıktan tutuklanan fenomenler serbest bırakıldı         
16:29
Yüzde 120'ye varan elektrik zammı yargıya taşındı! İşte madde madde nedenleri Yüzde 120'ye varan elektrik zammı yargıya taşındı! İşte madde madde nedenleri         
16:22
Ciciş Esra Ersoy, iç çamaşırına 9 bin TL ödeyince zamlı fiyatlara isyan etti Ciciş Esra Ersoy, iç çamaşırına 9 bin TL ödeyince zamlı fiyatlara isyan etti         
16:05
TOGG'un videosunu paylaşan Bakan Varank'tan esprili paylaşım: Kaputa vurmasaydınız keşke TOGG'un videosunu paylaşan Bakan Varank'tan esprili paylaşım: Kaputa vurmasaydınız keşke         
15:08
Boğazı kesilmiş halde bulunan erkek hemşirenin ailesinden kafa karıştıran sözler: Arkadaşı sırrını yaymakla tehdit ediyordu Boğazı kesilmiş halde bulunan erkek hemşirenin ailesinden kafa karıştıran sözler: Arkadaşı sırrını yaymakla tehdit ediyordu         
14:49
Yakın arkadaşının ani kaybıyla yıkılan Seren Serengil: Böğüre böğüre ağladım Yakın arkadaşının ani kaybıyla yıkılan Seren Serengil: Böğüre böğüre ağladım         
11:54
Maaşlarda düşüş olacak mı? Bakan AGİ ile ilgili çalışanların merak ettiği soruyu yanıtladı Maaşlarda düşüş olacak mı? Bakan AGİ ile ilgili çalışanların merak ettiği soruyu yanıtladı         
11:05
Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti         
10:31
Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesinde mutlu son! İşte pazartesi günü Ali Koç'un açıklayacağı isim Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesinde mutlu son! İşte pazartesi günü Ali Koç'un açıklayacağı isim         
09:35
Filmde şehit Ferhat Gedik'i canlandıran İsmail Hacıoğlu, galada konuşurken duygulandı Filmde şehit Ferhat Gedik'i canlandıran İsmail Hacıoğlu, galada konuşurken duygulandı         
09:23
Canlı canlı toprağa gömülen gençler konuştu: Bize işkence edip uyuşturucu içtiler Canlı canlı toprağa gömülen gençler konuştu: Bize işkence edip uyuşturucu içtiler         
08:30
Yolcu otobüsü kamyonetle çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 2 kişi yaşamını yitirdi Yolcu otobüsü kamyonetle çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 2 kişi yaşamını yitirdi         
08:01
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur         
07:54

Son Dakika Haberleri
21:56 Kemal Kılıçdaroğlu: Amacım mülakata dikkat çekmekti, kapı açık olsa da girmeyecektim
21:54 Brezilya'da devasa kaya parçası turist teknesinin üzerine düştü
21:22 Sınır hattındaki patlamada şehit düşen Ertuğrul Ulupınar'dan geride kalan görüntüler duygulandırdı
21:07 Taraftarın tepki gösterdiği Terim'den hayrete düşüren davranış
20:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakan Karaismailoğlu ile ilginç diyaloğu dikkat çekti
20:53 Galatasaray, evinde Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu
20:24 Galatasaray'da Halil Dervişoğlu'na tepkiler bitmiyor
19:38 Sınır hattında teröristlerin döşediği EYP patladı: 3 askerimiz şehit
19:25 İlk kez Galatasaray forması giydiği maçta sakatlandı
16:18 Sağlık Bakanı Koca uyardı: Yeni varyant hafif de atlatılsa kendinizi koruyun
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2022 22:19:15. #1.12#
SON DAKİKA: Burak Elmas, Fatih Terim'le yolları neden ayırmıyor? - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement