Burak Elmas, Fatih Terim'le yolları neden ayırmıyor?

Galatasaray'ın evinde Giresunspor'a 1-0 mağlup olduğu maçın ardından taraftar kazan kaldırdı. Fatih Terim'e ilk kez tepki gösterildi, Başkan Burak Elmas istifaya davet edildi. TRT Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, taraftarın bu tepkisini değerlendirdi. Teknik adam değişikliğinin mümkün olmadığını bir örnekle ifade etti.

"AVRUPA VAR"

Rıdvan Dilmen, "Şampiyonluk şansı kalmadı. Bir istifa olur mu, olmaz? Klopp da gelse Guardiola da gelse Fatih Terim gidemez. Avrupa'da son 16 var. Takım devam ediyor. Yeni bir hoca gelse, Galatasaray elense, ne olacak? Böyle bir risk alınmaz" ifadelerini kullandı.