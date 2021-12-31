Galatasaray'da üst üste alınan kötü sonuçların ardından Başkan Burak Elmas ile Teknik Direktör Fatih Terim arasında dün dikkat çeken bir zirve gerçekleşti. Takımın durumunu masaya yatıran ikili transfer kararı ve teknik ekipte revizyona gidilmesi konusunda anlaştı.
Takıma takviye yapılması için; Luyindama, Babel, Yedlin, Assunçao ve Feghouli ile ocak ayında yolların ayrılmasına karar verildi.
Görüşmede Başkan Elmas'ın Fatih Terim'in yardımcıları Necati Ateş ve Selçuk İnan'ın performanslarını yetersiz bulduğunu, yerlerine daha donanımlı isimler bulunmasını istediği öğrenildi.
Son Dakika › Spor › Burak Elmas-Fatih Terim zirvesinde önemli kararlar alındı! Galatasaray'da 5 yıldızla yollar ayrılıyor - Son Dakika Spor