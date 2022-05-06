Seçimli genel kurul ve mahkeme süreçleriyle kaosa giren Galatasaray'da yeni kongre tarihi 11 Haziran olarak belirlenirken başkan adayları da kulis faaliyetlerini sürdürüyor. Yepyeni bir listeyle seçime girip koltuğundan ayrılmak istemeyen Burak Elmas, son kozunu Gennaro Gattuso olarak belirledi.
Sözcü'nün haberine göre 44 yaşındaki İtalyan hocanın menajeri ile Burak Elmas'ın önümüzdeki hafta bir araya gelmesi bekleniyor.
Görevine devam edecek olan Sportif Direktör Pasquale Sensibile'nin Gattuso ve Bernardeschi için devrede olduğu belirtiliyor.
Son Dakika › Spor › Burak Elmas'ın ayrılmaya niyeti yok! Torrent'in yerine Gattuso'yu getirmeyi planlıyor - Son Dakika