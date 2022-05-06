Burak Elmas'ın ayrılmaya niyeti yok! Torrent'in yerine Gattuso'yu getirmeyi planlıyor - Son Dakika
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Burak Elmas'ın ayrılmaya niyeti yok! Torrent'in yerine Gattuso'yu getirmeyi planlıyor

06.05.2022 17:31
Burak Elmas'ın ayrılmaya niyeti yok! Torrent'in yerine Gattuso'yu getirmeyi planlıyor

Galatasaray'da başkanlık görevi arapsaçına dönen Burak Elmas, Fatih Terim'in yerine getirdiği Domenec Torrent'i de yollayıp İtalyan futbolunun unutulmaz ismi Gennaro Gattuso'yu teknik direktörlük görevine getirmeyi planlıyor.

Seçimli genel kurul ve mahkeme süreçleriyle kaosa giren Galatasaray'da yeni kongre tarihi 11 Haziran olarak belirlenirken başkan adayları da kulis faaliyetlerini sürdürüyor. Yepyeni bir listeyle seçime girip koltuğundan ayrılmak istemeyen Burak Elmas, son kozunu Gennaro Gattuso olarak belirledi.

Sözcü'nün haberine göre 44 yaşındaki İtalyan hocanın menajeri ile Burak Elmas'ın önümüzdeki hafta bir araya gelmesi bekleniyor.

İLK HEDEF BERNARDESCHİ

Domenec Torrent ile yollarını ayırma kararı alan Burak Elmas, Gattuso ile yapacağı görüşmede, transfer listesindeki oyunculardan en önemlisi Federico Bernardeschi için de yardım isteyecek. Juventus ile kontratı Haziran 2022'de sona erecek 28 yaşındaki kanat oyuncusunun transferi, Gattuso'nun gelmesi durumunda gerçekleşebilir.

Görevine devam edecek olan Sportif Direktör Pasquale Sensibile'nin Gattuso ve Bernardeschi için devrede olduğu belirtiliyor.

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Galatasaray, Burak Elmas, Spor, Güncel, Son Dakika

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