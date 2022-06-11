Galatasaray'da Burak Elmas'ın oyu geçersiz sayıldı - Son Dakika
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Galatasaray'da Burak Elmas'ın oyu geçersiz sayıldı

11.06.2022 20:05

Galatasaray Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda oyların sayılmasında çok konuşulacak anlar yaşandı. Daha önce zarfın içine sarı ve kırmızı oy pusulası koyduğunu tespit edilen Elmas'ın oyu sandık açıldıktan sonra görevli tarafından yırtılıp atıldı ve geçersiz sayıldı.

Galatasaray Spor Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu, Galatasaray Lisesi'nde devam ediyor. Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'nun yarıştığı seçimde oy sayma işlemine geçilirken, Burak Elmas'ın kullandığı oy sosyal medyada gündem olmuştu.

ZARFA HEM SARI HEM KIRMIZI OY PUSULASI KOYDU

9. sandıkta oyunu kullanan Burak Elmas'ın oy verirken çekilen fotoğrafında oy pusulasının bulunduğu zarfın yırtıldığı ve içinde Eşref Hamamcıoğlu'nu temsil eden sarı renkli oy pusulası olduğu görüldü. Ancak gerçek daha sonra ortaya çıktı ve Elmas yaptığı açıklamada zarfın içinde hem sarı hem kırmızı renkte oy pusulası olduğunu belirtti.

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BURAK ELMAS'IN OYU GEÇERSİZ SAYILDI

Yakup Çınar'ın haberine göre, Burak Elmas'ın oy kullandığı sandıktan çıkan sarı ve kırmızı oy pusulalarının olduğu zarf sandık görevlisi tarafından yırtılıp atıldı. Böylece Elmas'ın oyu geçersiz sayıldı.

Burak Elmas'ın oy pusulasını sandık açılınca yırtıp attılar! Galatasaray taraftarından tepki yağdı
Burak Elmas'ın oy pusulasını sandık açılınca yırtıp attılar! Galatasaray taraftarından tepki yağdı
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Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray, Burak Elmas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da Burak Elmas'ın oyu geçersiz sayıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray'da Burak Elmas'ın oyu geçersiz sayıldı - Son Dakika
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